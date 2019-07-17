PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

高雄市長韓國瑜引爆「韓流」，外溢效應讓去年九合一選舉國民黨大勝，更翻轉高雄民進黨20年執政。以44.805%高民調順利出線後，包括前總統陳水扁，都看好2020立委在韓帶領下，橫掃席次。網友預言，包含時代力量立委黃國昌的、民進黨呂孫綾、雲林縣、嘉義縣市等選區，都將翻盤。

網友在PTT論壇發《2020會變天的選區》一文，表示黃國昌那區與呂孫陵的淡水區一定變天；台北市除了第二選區外其他也變天，鍾小平脫黨與否影響不大；桃園區則只剩鄭運鵬一個綠委，甚至藍營全壘打，北部這次藍票會開很漂亮；新竹民進黨柯建銘不參選，也有機會翻轉，

不僅如此，發文網友認為，新竹縣與苗栗縣藍將拿到2席，雲林與嘉義縣海線、嘉義市將翻盤，花蓮縣則無懸念由挺韓又似獲傅崑萁支持的黃啟嘉拿下。

對此，其他網友紛紛回應：「所以屏東翻定」、「蔣月惠比蘇嘉全妻更有威脅」、「這次DPP立委絕對不會過半」。更有挺綠網友表示，自己雖然不滿韓國瑜，總統還是會投給現任總統蔡英文，但「教訓票」將投在政黨票上，讓蔡縱然當選，也做個「跛腳總統」。

(中時電子報)