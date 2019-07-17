今夏勇士用5年1.9億美元與克雷湯普生完成續約，而這位鑽石王老五雖然在養傷，但他的私生活卻是豐富得不得了，先是出軌被抓包，緊接著又與好萊塢前女友復合，看來他的把妹手段不比球技來得差。

克雷湯普生去年就與好萊塢女星蘿拉·哈里爾（Laura Harrier）打得相當火熱，而蘿拉的來頭可不小，她就是電影《蜘蛛人：返校日》當中的女主角之一。

今年28 歲的蘿拉，擁有 176 公分的高挑身材，長相也相當甜美， 曾與影星賈斯汀（Justin Theroux）傳過緋聞。

克雷湯普生與蘿拉經常出雙入對，頗有對外宣布蘿拉是正宮娘娘的味道，然而K湯年輕又多金，而且又喜歡出入夜店，過去3年就傳出與6位網紅傳出曖昧關係，尤其是今年季後賽又被拍到他與另一位好萊塢女星一起吃飯。

然而近日K湯又被拍到與蘿拉復合了，兩人下車準備前往餐廳吃飯，蘿拉緊跟在K湯的身旁，可見得兩人的感情非常好。

(中時電子報)