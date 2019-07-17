竹聯幫孝堂大老儲著光，長期以新北市住家為堂口，從事暴力討債，因近來收益銳減，轉行作偽卡盜刷，勾結人頭假商家或經營不善業者向銀行申請刷卡機，持外國偽卡假消費盜刷，7個月盜刷逾數百萬元，檢警搜索儲住處時還查獲某本土劇藝人本票。台北地檢署今依詐欺、偽造文書、恐嚇取財等罪嫌起訴儲著光、人頭商家、偽卡成員、小弟15人。

檢警調查，53歲儲嫌曾是竹聯幫孝堂堂主，近來以自家住處為堂口，指揮小弟逼簽本票從事恐嚇取財、暴力討債，但因近來收益銳減，轉行作偽卡盜刷。

儲嫌與偽卡集團成員合作，取得外國偽卡卡號及內碼，製成外國偽卡，且找來經營不善的商店或以人頭成立假餐廳、手機通訊行向縣市政府申請營利事業登記證，向銀行申請刷卡機。

銀行派員前往登記地址查看，儲嫌等人會先在登記地址內擺出東西佯裝營業，至少有3家銀行被騙發給刷卡機。

儲嫌即以空白信用卡，並將信用卡內碼寫入，製成外國偽卡進行盜刷，銀行就會把現金匯給假商家，檢方估計儲嫌等人利用偽卡，自2016年5月至12月間為止，盜刷數百萬元，儲嫌再與偽卡集團、假商家拆帳。

警方經長期跟監蒐證，2017年7月兵分多路前往儲嫌各據點搜索，據了解，警方曾在儲嫌住處搜出10張面額10萬元的本票，上面還寫著某本土劇藝人的名字，警方事後將儲嫌等人移送北檢偵辦，北檢今起訴儲嫌15人。

(中時 )