車禍發生後，警消快速到場，救出受傷的林女，送往澄清醫院救護。（盧金足翻攝）

路樹慘遭車輛衝撞被削去一大半，顯見衝擊力道之大。（盧金足翻攝）

台中市西屯區西屯路上17日凌晨近3時30分，一名46歲林姓婦人開車由東大路沿西屯路外車道，正直行到遠東街時，車子忽然向右自撞路樹，幸好當時半夜人車稀少，未與其他車碰撞，車頭在衝撞下半毀，林女驚嚇受輕傷，警消人員立即送醫救治，林女家人表示，發生車禍時林女打電話求救時表示為了閃貓才撞樹，警方委託醫院抽血檢測林女酒測值為零，肇事原因警方正進一步調查。

這起半夜休旅車撞路樹的車禍，林女並未酒駕，在開往台中都會公園的西屯路三段方向，不知何故先撞人行道再衝撞路樹，車子撞樹後，車頭被撞毀，連右前輪都撞斷，種在人行步道的路樹，路樹慘遭車輛衝撞被削去一大半，顯見衝擊力道之大，幸好車內安全氣囊爆開保護林女未受嚴重傷害。

林女車禍後有打電話給家人，稱是為了閃一隻貓，是否因身體問題造成精神不濟，警方還要釐清，車禍發生後，警消快速到場，先救出受傷的林女，送往澄清醫院救護，目前林女已無大礙。

(中時 )