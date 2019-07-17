丹娜絲颱風進逼，往返綠島交通船今上午陸續載回大批遊客，由於海面上風浪超大，船隻左右、上下搖晃，船上許多乘客吐得翻天覆地，有民眾說，感覺像在搭海盜船，也很像大怒神，來自廈門的陸客說，雖然也廈門也有颱風，但是颱風天搭船是初體驗，能平安回來就好。

根據氣象局最新預報，丹娜絲以每小時16公里速度，向北北西進行，台東往返蘭嶼的交通船昨天就停航，綠島交通船則在今天上午10點半後停航，早上8點過後，交通船陸續載運遊客回到台東富岡港。

交通船在巨浪中挺進，1群大學生說，上下顛簸時好像海盜船，左右搖晃又像大怒神，許多人都吐得狼狽不堪，來自廈門的黃姓陸客說，他們一行12人到綠島旅遊，原本預計下午離開，提早到上午，該玩的都去了，心想既然有開船就表示是安全的，但還是有點擔心。

另外，熱氣球嘉年華17日下午場取消，18、19日取消整天活動，20日上午場將於前一天觀察後再行公告。

(中時 )