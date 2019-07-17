打開手機隨時可以查詢公車何時到站，交通部長林佳龍今（17）日表示，在智慧移動（smart mobility）時代，人只要移動都有資訊，交通部帶頭開放交通數據，鼓勵民間協作，讓大數據可解決車輛肇事，進行防災、救災、農業調查等管理。國發會主委陳美伶更讚譽，交通部所推出的數據平台，已達四星級水準，資訊運用及治理已領先各部會。

「交通科技產業論壇」由交通部主辦、中國時報承辦，今日包含林佳龍、陳美伶、旺旺中時媒體集團副總裁王綽中、經濟部工業局局長呂正華、桃園捷運董事長劉坤億、悠遊卡股份有限公司董事長陳亭如、台灣微軟AI研發中心執行長張仁炯等人均出席。

林佳龍表示，過去四年來協同公共運輸管理機關與國內技術系統整合廠商，共同訂定「跨運具」的公共運輸旅運資料標準，並建立「公共運輸整合資訊流通服務平臺(PTX)」，系統性綜整交通部主管之「公路、軌道、航空、航運、觀光、氣象、空氣品質」等資料，並採用國際四顆星開放資料標準格式對外開放應用。

林佳龍說，由於這些資訊與民眾生活密切相關，至今已經成功帶動國內外500多家加值業者加入交通數據服務產業，現在更以「交通數據資料市集」概念，進一步擴大建構「運輸資料流通服務平台(TDX)」，除公共運輸旅運資料外更進一步匯集即時路況資料、停車資料與公共運輸票證等資料，盼用一站式服務讓運輸資料全方位流通。

陳美伶表示，數據運用是國際競爭力的戰略物資，「網路原生代」將成為國家中堅份子，將主導國家未來走向，台灣的經濟發展應改以數位經濟進行發展，而這需倚靠創新及市場應用。陳美伶將數據比喻作是「新能源」，重要性在於誰掌握最多數據，誰就最有機會、開啟另一扇大門，而政府的挑戰就是要強化驅動創新，創造包容性的數位紅利。

(工商 )