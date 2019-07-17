內政部今日指出，政黨107年度財務補申報的最後期限到7月31日，目前尚有120個政黨仍未申報，內政部特別提醒，這些政黨要儘速完成申報，否則依法可處100萬至500萬元的罰鍰。

內政部表示，依政黨法規定，政黨應於每年5月31日前，向內政部提出上一年度財產及財務狀況決算書表，如不申報或不依法定方式申報，經通知限期申報仍未申報者，依法將可處新臺幣100萬至500萬元的罰鍰；經通知限期補正而未補正，或經補正後仍不符規定者，將可處20萬至100萬元的罰鍰，並得按次處罰。

內政部政黨審議會已於今(108)年6月決議，107年度財務補申報的期限到今年7月31日，289個須財務申報的政黨，目前僅有169個政黨提出申報（合格者146個，不合格需補正者23個），120個政黨仍未申報。

內政部也指出，目前全國僅有15個政黨已完成法人登記，依政黨法規定，過去依人民團體法成立的政黨，應於今年12月7日前補正組織、章程及相關事項，並向地方法院辦理法人登記，屆期未完成或仍不符規定者，將依法廢止備案。尚未完成法人登記的政黨，記得要儘速召開黨員大會或黨員代表大會，修正章程，並於今年12月7日前完成法人登記，以免未來被廢止備案。

(工商 )