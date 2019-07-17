最複雜劇本即將發生！輕颱丹娜絲從呂宋島往北北西移動，飽受陸地摧殘，高低層結構嚴重分離，變成形同空殼的虛胖颱。「台灣颱風論壇」指出，南海發展起來的「新低壓」，恐獨立形成新的熱低壓、甚至是颱風「百合」，受高壓導引北上，可能直撲台灣，「南海低壓一旦接近，必挾帶著大量豪雨，中南部、花東一帶，會是降雨熱區」。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書PO文，最新預測顯示，除了丹娜絲路徑預測還是會撞過來台灣之外，很可能順便把「南海低壓」一同往北拉進台灣，「一旦發生，明後天中南部的雨況，就會不太妙」。

台灣颱風論壇說，新形成的南海低壓，其實原本要「取代」丹娜絲颱風中心，但丹娜絲最後勉強挺住、沒被取代，導致南海低壓乾脆自己發展，「南海低壓無論未來發展如何，往台灣過來機率，很高」，且一旦接近，一定是挾著大量豪雨，中南部、花東一帶，將成降雨熱區。

丹娜絲今起影響台灣 東台灣雨勢明顯

(中時電子報)