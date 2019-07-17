基泰台大 外觀。（照片來源：永慶房仲網）

房地產界驚傳疑似董事長騙董事長的投資詐財案！基泰建設提出3年內保證原價買回的超優惠方案，吸引上市公司春源鋼鐵董事長蔡錫奇，砸億元投資「基泰台大」豪宅。結果房價下跌，蔡錫奇要求基泰建設原價買回，基泰老董陳世銘卻「已讀不回」，蔡已委任律師提告。

位在台北市羅斯福路3段的「基泰台大」，房屋坪數85-160坪，屬豪宅建案，根據實價登錄資料，每坪售價約在90萬元，單戶價格近5千萬起跳。據《鏡週刊》報導，4年前基泰董事長陳世銘遊說蔡錫奇投資「基泰台大」，蔡當時不看好房地產後勢，加上認為房價過高，原本沒興趣投資。

但基泰建設提出多項優惠方案，包括3年內只要蔡錫奇想賣房，公司保證以原價買回，期間還替蔡錫奇將房子出租，租金也全都歸蔡所有。

不過近年來房價持續下跌，「基泰台大」每坪剩不到百萬元，蔡錫奇不甘虧損，要求基泰建設履約買回，但對方卻一直推託；因為合約上有基泰董事長陳世銘蓋章，蔡錫奇於是具狀控告他涉詐。

(中時電子報)