颱風路徑預測。(中央氣象局)

中央氣象局今(17)日上午召開記者會，說明丹娜絲颱風的最新動態，不排除最快在上午11時30分發布陸上颱風警報，氣象局最新預測顯示，颱風位置向東修正，將從東邊近海通過，接觸到北部陸地，中心有可能從宜蘭登入，另外，針對丹娜絲西南方出現的「另一個中心」，氣象局表示，不排除出現雙颱的可能。

中央氣象局表示，據最新氣象資料顯示，颱風目前中心在鵝鑾鼻南南東方海面，向北北西移動，其暴風圈朝巴士海峽接近，對巴士海峽、台灣東南部海面及台灣海峽南部將構成威脅。

氣象局技正黃椿喜表示，菲律賓西半側雲系和丹娜絲颱風都在較大低壓帶之中，低壓帶中有一些雲系在發展，甚至還有「另一個低壓中心」，不排除增強為熱帶性低氣壓，甚至再增強趨勢，預計週四可能會有比較明顯增強，且北上影響台灣，但現在整合程度還沒有很明顯，北上過程對台灣影響還要再評估。

輕颱丹娜絲海警發布 預計上午1130發陸警

(中時電子報)