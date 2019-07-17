2人被痛毆後，更被丟入釣蝦池中。(吳亮賢翻攝)

警方火速派遣警力到場，將受傷的2人送醫治療。(吳亮賢翻攝)

新北市林口區某釣蝦場15日凌晨發生鬥毆事件，陳姓男子及董姓男子酒後在釣蝦場內大聲咆哮，引起一旁王姓釣客不滿出言制止，但卻被2人嗆聲，王男一時火大，走到2人旁就是一記重拳，隨後王男同行友人也加入戰局，8人痛毆陳男及董男後，更將他們丟入蝦池中，警方獲報後火速到場，將陳男及董男送醫治療，並將王男一行人依社維法偵辦。

據了解，陳男及董男原本住在花蓮，這幾天北上林口訪友，才會來到附近的釣蝦場玩樂，但2人黃湯下肚後，開始在釣蝦場內大聲喧嘩，被勸阻後還以髒話回嗆。

監視器畫面顯示，陳男及董男聊得正開心時，身穿黑衣的王男突然走到旁邊，冷不防揮出一記重拳砸在陳男頭上，董男準備出手制止時，王男其他友人一擁而上，8人拿起酒瓶、椅子狂砸，更將陳男及董男丟入釣蝦池，不顧一旁還有幼童及其他釣客，行徑相當囂張。

警方獲報後火速派遣近20名警力到場，並將受傷的陳男及董男送醫治療，雖事後2人不願提告，但仍會依社會秩序維護法，對動手的王男及其友人開罰。

警方表示，雙方於公眾場所公然滋事，嚴重影響公共秩序與民眾生命安全，造成社會不安，一定依法追究嚴辦，並將持續針對易滋事場所加強巡邏及守望，防制暴力事件再次發生。

(中時 )