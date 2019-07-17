1980年代當紅偶像、現年52歲的日本女星堀智榮美，年初時因為罹患口腔癌第4期，已開刀切除6成舌頭及頸部淋巴續命，未料4月時做胃鏡檢查，竟發現罹患食道癌，好再提早發現術後狀況良好，但她近日上節目時，透露有人詛咒她去死，引起網友一陣嘩然。

堀智榮美在舌頭重建手術後，首次上節目接受訪問，她表示兩年前遭到網路霸凌，頻頻留言要她去死，還寄信到住處恐嚇，沒想到罹癌消息傳出後，網友依舊不肯善罷甘休，甚至在她部落格留言：「死一死比較好」，這讓堀智榮美決定不要縱容惡行決定報警，並向一名中年女子進行提告。

堀智榮美熬過口腔癌手術又確診食道癌，對此丈夫認為即早發現安排治療已是不幸中的大幸，而在休養期間更曾和女兒一起去唱KTV，除了克服恐懼之外，也讓她重建自信：「沒有什麼事是不可能的」，樂觀積極治療的態度讓人敬佩不已。

(中時電子報)