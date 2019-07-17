總統蔡英文於台北時間17日凌晨，於加勒比海友邦聖文森國會發表演說。蔡英文表示，台灣並非聯合國成員，但一直是國際社會中負責任的一份子，願意與聖文森一起致力於落實聯合國的「永續發展目標」（SDGs），並提出「國家自願檢視報告」，因應氣候變遷等全球議題。

蔡英文表示，恭喜聖文森當選為聯合國安理會的非常任理事國。能夠在如此重要的國際組織促進世界和平安全，是一項不凡的成就，身為友邦的台灣，也同樣感到驕傲。

她佩服聖文森在國際舞台上發聲，尤其積極倡議氣候變遷及永續發展等重要議題。

台灣與聖文森簽定「香蕉復育計畫」協助達成糧食安全，確保人民獲得營養食品，並促進永續農業。香蕉一直以來都是聖國的重要經濟作物，未來，我們將用台灣的農業技術，協助聖文森振興香蕉產業。

另外，台灣馬偕紀念醫院也在聖文森國執行「糖尿病防治及能力建構計畫」，確保聖國人民的健康及福祉。我們除了提升醫護人員更優質的照護能力，並教導民眾對糖尿病防治知識和自主管理能力，共同提升人民自我照顧的能力。

蔡英文指出，台聖共同建置的「智慧公車管理及監控系統計畫」，印證了我們對於建立具有韌性的基礎建設的承諾。這項計畫讓聖文森國成為加勒比海地區第一個具有「智慧交通系統」的國家，協助民眾善加運用大眾運輸工具。

(工商 )