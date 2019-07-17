中西區開山里民權路的重大孳生源空屋清出10噸廢棄物。（台南市登革熱防治中心提供）

台南市目前本土登革熱病例維持10例，境外移入登革熱病例23例，經疫調確認昨天新增的第10例新化區男子7月8、9、10日曾至東區崇德里工作，與第6例住處僅40公尺，兩者有地緣關係，屬於同一波感染，目前第9例左鎮男子感染源仍待釐清。

台南市登革熱防治中心指出，第10例出入的崇德里之前已噴藥，持續監控疫情加強防治，另也提醒民眾注意清除孳生源，不要有積水容器，致蟲卵有孵化成孑子的環境。

台南市登革熱防治中心主任陳怡指出，日前查獲中西區開山里民權路的重大孳生源空屋，房屋所有權人從媒體看到老家淪為重大孳生源據點，也趕回南部雇工清理，經連續清理4天，出動山貓、大型壓縮車載運5車次，清出10噸廢棄物，非常驚人。

疾管署南區管制中心主任李翠鳳說，這幾天巡查國立學校、國有財產署空地空屋發現，前者因為放暑假，校園死角出現積水，如冷卻水塔就發現孑孓，後者則因乏人管理，也找到陽性容器，也建議國產署後續雇用人力定時巡查避免讓空屋空地因積水而形成孳生源。

隨著丹娜絲颱風可能襲台夾帶豪大雨，會造成低窪及相關容器積水情形，防疫團隊提醒，容易被疏忽的積水處，特別是移動式帆布帳棚停車位上的積水、防潑水的帆布蓋，自製晾衣底座等，全民一定要在颱風前、後，巡檢自己家園週邊環境的積水容器(處)，加以改善或排除，更應每周檢查天溝、屋後溝，若有植物生長代表可能堵塞造成積水，產生隱性孳生源。

臺南市政府登革熱防治中心呼籲，為了保障家人及社區健康，請優秀台南市民立即「腳到、眼到、手到」清理家園，全民動起來，一起防治登革熱。如果遇到結構異常無法清除的積水，也可透過里長向本登革熱防治中心請求協助申請投藥。

(中時 )