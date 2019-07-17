交通部今日辦理交通科技產業論壇，交通部長林佳龍表示，因應ICT、5G、IoT與AI等創新科技的來臨，交通產業將面臨世代交替的考驗，為達產業創新與技術升級等目標，交通部有兩大努力重點，包括由交通部做主軸運用人工智慧輔助決策、積極參與數據應用型新創產業孵化並致力人才培育。

林佳龍表示，交通部擁有最多與人民相關的資料，大數據不只可帶來龐大商機，也可對道路安全、災害防救等有所幫助，若能結合產學研力量，應用創新科技技術，就可讓我國成為智慧國家。

林佳龍指出，自2016年推動開放資料以來，氣象局每年拿到政府開放資料的第1名，另在運輸資訊的整合服務上，交通部已整合全台公車、臺鐵、高鐵、捷運、航空、自行車、觀光、氣象、空品、圖資等逾500項標準化旅運資料服務，100萬筆靜態資料、5億筆動態資料供外界加值開發應用，目前每日介接次數達250萬次。

而實際應用領域包括行程規劃、觀光旅遊服務、APP、網站、語音、機器人、VR虛擬實境、交通顯示看板及政府決策輔助等，深入政府施政與民眾生活各個環節。接下來，交通部將更進一步擴大整體運輸資料服務體系，接續推動如即時路況、停車場、交通網路地理空間圖資、公共運輸運量、甚至公民營交通動態資訊等外界需求殷切且民眾有感的資料。

林佳龍說，站在產業創新與技術升級的戰略目標來看，交通部致力將龐大的數據黑金轉換為AI運用與產業創新孵育的沃土，並透過人才的培育，加速數據產業的發展。未來將有兩大努力重點，包括運用人工智慧輔助決策、積極參與數據應用型新創產業孵化並進行人才培育。

林佳龍表示，鼓勵交通部同仁多利用業務數據資料來輔助決策及創造更大的產業機會，也盼各縣市政府或產業界以「想像力」及「執行力」開拓新服務與新市場商機，並將人工智慧內化至每一產業。

(中時 )