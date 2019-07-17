藍綠2020總統大選參選人已塵埃落定，僅剩下台北市長柯文哲還未鬆口選不選。他今天分析蔡英文總統、高雄市長韓國瑜，前者「大概就這樣」，GDP2萬2、2萬3，人民也不會餓死，至於後者，則是完全不可測。

由於近日藍綠初選都相當激烈，沒有政黨也還未表態選不選的柯文哲，在多份民調中支持度都位居第三。媒體今問他，以現在局勢來說，即便參選，是否也難有贏的機會？但柯文哲強調，這就是思考的點不一樣，應該是要思考台灣下一步怎麼辦。

柯文哲指出，如果蔡英文繼續幹下去，她已經做3年多了，大概就是那個樣子，GDP2萬2、2萬3，人民也不會出現餓死現象，大概就是這樣，當然有一些後面可能的併發症大概也盤算過，至於對未來的世界，也就能搜集到的資料去估計；而韓國瑜則是「完全不可測」，「蔡英文還可以想像大概是怎樣，韓國瑜我實在是想不出來！」

針對自己昨天接受網路媒體專訪時提到「韓國瑜不耐打」、「韓粉很大一部份是loser」的說法，柯文哲今天說明，不是說不耐打，而是說台灣這種抹黑文化，「除非我們這種以前是一張白紙的，一張白紙都可以找到幾顆灰塵，那種在政壇打滾這麼久的，隨便挑也…從農舍一路挑上來，只是慢慢地，台灣選民對這些不是那麼在意」。

柯文哲強調，韓國瑜現象不是韓國瑜的問題，常常要倒過來看他背景，丟一個火柴下去，如果沒有汽油在那也燒不起來；就像香港，反送中事件真的是因為一條法令關係、造成超過百萬人上街頭？是這樣嗎，當然不是，所以不是那條法令的問題，是background。慢慢要解讀韓流，不是韓國瑜一個人的問題，是background，為什麼會形成？

對於這兩位藍綠對手，或甚至是自己要不要參選，柯文哲總結說，就像周星馳電影「武狀元蘇乞兒」最後一幕說的，這也可以給所有執政者警惕，就是「如果皇上英明神武、國泰民安，鬼才要當乞丐！」這是一個說服的過程，所謂credit（信用），看過去、現在的想法、估算未來改進的能力，我們也只能做最佳猜測。他也認為，自己目前沒有花錢造勢，所以現在民調被邊緣化，差不多啦！

(中時 )