高雄市長韓國瑜在國民黨總統初選勝出，民進黨秘書長羅文嘉認為，韓國瑜「高峰已過」，韓對民進黨威脅性比較小，對台灣民主威脅性比較大。對此，名嘴謝寒冰諷刺羅「是被韓國瑜嚇到語無倫次了嗎？」

羅文嘉日前表示，韓國瑜高峰已過，去年11月24日那天是韓的顛峰，從那天之後，韓國瑜的政見沒有實現，只會往下走，「看不到有更多你沒發現的好，只會發現有更多不好」；韓國瑜對於民進黨威脅性比較小，但對台灣民主威脅性比較大。他說，韓沒有一個信念，不知道可以做出什麼事情，總統可以決定很多事，4年間如果讓韓國瑜胡搞亂搞，會把國家搞得無可想像。

對此，謝寒冰在臉書指出，連民進黨都威脅不了，是要怎麼威脅台灣民主？他諷刺羅文嘉「你是被韓國瑜嚇到語無倫次了嗎？」

網友也紛紛回應表示「反正只要不選民進黨就叫不民主」、「韓國瑜對民進黨威脅應該蠻大吧」、「韓國瑜對民進黨的威脅比較小，這是我聽過最好笑的笑話，韓的威脅小那為何還要傾全國所有力量打韓國瑜啊！民進黨怕輸就承認吧！」、「不要跟民進黨講邏輯，他們的邏輯就是沒有邏輯」、「台灣經濟倒退嚕得很厲害，民進黨還有臉說大話！」

(中時電子報)