👀🤢 https://t.co/6FFhTD9jcO — David West (@D_West30) 2019年7月15日

「俠客」歐尼爾曾在2004年受訪時表示，如果有哪位教練能在5年內率領球隊4度闖進總決賽的話，他願意舔此人的腳ㄚ子。原本眾人都早已忘記這段塵封的往事，沒想到已退役的球星大衛韋斯特突然找到這段影片，而且還發給了勇士教頭科爾，如今是歐尼爾實現當年的承諾了！

歐尼爾當時信誓旦旦的說，「假如有哪位教練能率領球隊5年內4次打進總決賽，我就會在《挑戰恐懼（Fear Factor）》節目中用奶酪塗抹他的腳ㄚ子，然後親吻他的雙腳，但我相信這種事是絕對不可能發生的。」

沒想到科爾在2014年接掌勇士兵符之後，不但勇奪3座總冠軍，而且還真的5年內4度殺進總冠軍系列賽，剛好符合了歐尼爾當年所說的話。

正當所有人都忘記這段過往小插曲的時候，大衛韋斯特竟然還把它給翻了出來，並且在自己的推特上大大的噁心了歐尼爾一下。

有趣的是，科爾收到大衛韋斯特發過來的訊息後詼諧回應表示，「歐尼爾，你就幫幫大家吧！我會當作沒看到的。」

而歐尼爾也沒有選擇躲避，而是正大光明的回覆，「科[爾，我想就讓我們在《挑戰恐懼》節目見面吧！但請確保到時候你的腳ㄚ子是卡夫起士味道的，哈哈哈！」

(中時電子報)