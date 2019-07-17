「俠客」歐尼爾曾在2004年受訪時表示，如果有哪位教練能在5年內率領球隊4度闖進總決賽的話，他願意舔此人的腳ㄚ子。原本眾人都早已忘記這段塵封的往事，沒想到已退役的球星大衛韋斯特突然找到這段影片，而且還發給了勇士教頭科爾，如今是歐尼爾實現當年的承諾了！
歐尼爾當時信誓旦旦的說，「假如有哪位教練能率領球隊5年內4次打進總決賽，我就會在《挑戰恐懼（Fear Factor）》節目中用奶酪塗抹他的腳ㄚ子，然後親吻他的雙腳，但我相信這種事是絕對不可能發生的。」
沒想到科爾在2014年接掌勇士兵符之後，不但勇奪3座總冠軍，而且還真的5年內4度殺進總冠軍系列賽，剛好符合了歐尼爾當年所說的話。
正當所有人都忘記這段過往小插曲的時候，大衛韋斯特竟然還把它給翻了出來，並且在自己的推特上大大的噁心了歐尼爾一下。
有趣的是，科爾收到大衛韋斯特發過來的訊息後詼諧回應表示，「歐尼爾，你就幫幫大家吧！我會當作沒看到的。」
而歐尼爾也沒有選擇躲避，而是正大光明的回覆，「科[爾，我想就讓我們在《挑戰恐懼》節目見面吧！但請確保到時候你的腳ㄚ子是卡夫起士味道的，哈哈哈！」
(中時電子報)
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