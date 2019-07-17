由於氣象局已經發布第5號颱風丹娜絲的海上颱風警報，因應颱風來襲，經濟部17日上午開設風災二級災害緊急應變小組，妥為應變。

經濟部指出，水利署於汛期前即已完成各項整備工作，因應丹娜絲颱風可能帶來影響，提前防範於15日下午召集各所屬機關召開防汛視訊會議，賴署長會中指示，務必提高警覺，提前做好防汛工作的各項介面串連以及最好的防汛準備，加強與地方政府溝通聯繫，提供各防汛熱點相關資料及必要協助，請各縣市政府針對溝渠清淤持續作業；各河川局防水擋板、抽水機、志工提前啟動及部署，同時責成各水資源局審慎進行水庫操作。

水利署也再次提醒民眾，時值颱風季節，隨時清理自家陽台洩水孔及居家附近的排水溝渠，以免造成生活不便。另外也提醒民眾，可透過防災資訊服務網（http://fhy.wra.gov.tw）、facebook防汛抗旱粉絲團(網路)、行動水情APP(智慧型手機)、警戒簡訊通報系統(一般手機)及免付費電話0800-079-579(你去救、我去救)等防災避災工具，掌握即時訊息。多一分警戒，少一分災害。

(工商 )