台南卓姓男子4年前因2歲幼子哭鬧，他一氣之下掐死幼子並抱屍坐在家門口，犯後他否認殺人，自稱英勇的父親不是罪犯，最高法院維持歷審判決，認定他患思覺失調症，行為時無辨識力，將卓男判處無罪，但有危害公共安全之虞須到醫療處所受1年監護處分確定。

54歲的卓男患有精神疾病逾15年，他雖有接受治療，但認為有服藥跟沒有藥沒差，病識感不佳，2015年7月11日上午，卓男因受傷未出外工作，妻子要求他餵食2歲幼子早餐，他不從與妻發生爭執，妻子服用他的安眠藥昏睡。

卓男因無法安撫2歲幼子安靜入睡，再加上幼子哭鬧不止，他一時按捺不住情緒，用手按壓幼子的口鼻及頸部，致其缺氧死亡，他驚覺鑄下大錯後，抱著幼子的屍體呆坐門口，直到路人經過報警。

歷審考量卓男因精神病症殺人，將他判處無罪，但因有危害公共安全之虞，要求他到一定處所接受監護處分1年，他不願接受監護處分，委由律師提上訴，最高法院駁回確定。

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