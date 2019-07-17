「吃屎哥」騎車上國道找館長 國道警攔截開罰 11:042019/07/17 中時 呂筱蟬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 吃屎哥騎車上國道找館長，國道警攔截開罰。(呂筱蟬翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 網路紅人吃屎哥16日晚間在臉書社群直播，揚言騎機車衝國道欲前往林口找「館長」，國道警方立即監看直播掌握該男子動向，並調派巡邏車處理。 國道警方說，該名游姓男子在晚間9點左右，從新屋交流道進入國道，騎不到1公里就在北向61.3公里處被國道警方攔下，並依違反道路交通管理處罰條例第33條第4項機車行駛高速公路處罰3000到6000元。機車依規定拖吊。 (中時 ) #國道 #警方 #直播 #處罰 #男子 也許您會感興趣 推薦閱讀 糾眾嗆警 直播主遭起底送辦 04:102019/07/13 社會新聞 多位蒙面男子闖仁武阿鴻家？ 警政署澄清 08:452019/07/13 政治 國道水泥車撞4自小客 7歲童傷重不治 14:272019/07/13 社會 國道3號追撞車禍 家族出遊7歲男童不治 04:102019/07/14 社會新聞 香港「傳媒工會」靜默遊行 要警方尊重新聞自由 13:142019/07/14 兩岸 香港「沙田大遊行」引發警民對峙 警方晚間開始清場 22:212019/07/14 兩岸 金門警方酒駕大執法 開出首張拒測18萬元罰單 09:392019/07/15 生活 計程車遭乘客搶劫4700跳車 馬上就gg 16:232019/07/15 社會 上國道未繫安全帶 婦申訴罹乳癌撤單 19:032019/07/15 社會 垃圾車司機酒駕撞死婦 警察說話了 19:412019/07/16 社會 生活熱門新聞 不斷更新》輕颱「丹娜絲」陸警發布 往宜花東屏前進 - 生活 雙颱恐襲台？氣象局這麼說 - 生活 丹娜絲這麼可怕？行政院罕見PO文：請備妥3天糧食 - 生活 丹娜絲出現兩中心!準「百合」恐成形 - 生活 自備塔位？海委會颱風示警文玩過頭挨轟 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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