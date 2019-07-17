網路紅人吃屎哥16日晚間在臉書社群直播，揚言騎機車衝國道欲前往林口找「館長」，國道警方立即監看直播掌握該男子動向，並調派巡邏車處理。

國道警方說，該名游姓男子在晚間9點左右，從新屋交流道進入國道，騎不到1公里就在北向61.3公里處被國道警方攔下，並依違反道路交通管理處罰條例第33條第4項機車行駛高速公路處罰3000到6000元。機車依規定拖吊。

(中時 )