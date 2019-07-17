丹娜絲逐漸逼近台灣，昨天已發布海上警報，海洋委員會在臉書上警告，海上颱風警報發布後，請民眾不要到海邊做一些挑戰生命極限的蠢事，非要去者，請自備塔位，簽好與妻訣別書！嗆辣發文一出，招致網上愛好衝浪人士群起反彈，砲轟海委會諷刺、調侃水上運動，並呼籲網友寫信投訴請求刪除。

中央氣象局深夜針對丹娜絲發布海上颱風警報，因此，海洋委員會小編就在臉書上PO文強調，丹娜絲颱風海上颱風警報發布後，請勿到海邊做一些挑戰生命極限的蠢事，例如海邊觀浪、泛舟或衝浪...等。

海委會小編警告全文。（圖取自海洋委員會臉書）

小編在文中還提到，「如果一定要去，那麼，請自備塔位，簽好與妻訣別書」，海巡弟兄有義務勸離你，也有權開你單，但只要海象不好，我們也不一定會救你！不聽？不好意思，不是只有你有家人我們也都有，「我可能不會救你，今晚隆重上映」。底下還附上一張電視劇「我可能不會愛你」的惡搞圖，成了「我可能不會救你」。

網友看到貼文後，雖然有職業衝浪選手在底下留言小編這樣的發文恐會讓衝浪這項運動被貼標籤，但網友回應依然十分熱烈，「小編這個幽默感很可以」、「那些（發布警報後）還去海邊的還真的不要命」、「這年頭不撿到槍不能當小編」。不過，更多網友砲轟海委會諷刺、調侃水上運動，並呼籲網友寫信投訴請求刪除。

(中時電子報)