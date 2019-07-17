竊賊犯案後大膽囂張使用被害人信用卡消費，警民合作建功，成功的將兩名不法之徒移送法辦。（盧金足翻攝）

臺中市警察局第六分局市政派出所，接獲民眾報案，手機配件館店內一個價值390元的陶瓷玻璃手機背蓋遭人竊取，警方調閱監視器，發現23歲吳姓嫌犯，之前在豐原區夥同22歲賴姓嫌犯，竊取他人放置於機車置物箱內的信用卡，還到通訊行購買全新的IPHONE XR手機，欲變賣時被店員發現後趕緊通知警方，警方火速趕到現場，將吳嫌逮捕歸案。

位於臺中市西屯區青海路一段1家手機配件館，被偷走陶瓷玻璃手機背蓋，殊不知店家監視器已將兩人影像曝光，並已被警方鎖定。

吳姓嫌犯，之前在豐原區夥同22歲賴嫌，竊取他人放置於機車置物箱內的信用卡，犯案後大膽囂張使用被害人信用卡消費，警方從兩人盜刷信用卡交易明細發現，不但購買全新手機，甚至購買點數及購買交通票，共盜刷被害人3萬2192元，因此與許多通訊行賣場通知，注意兩人可能再次以相同手法犯案。

果然吳姓嫌犯拿著盜刷信用卡所購買的全新手機至東協廣場內的通訊行欲變賣，店員發現後趕緊通知警方，警方火速趕到現場，將吳男逮捕歸案。

警民合作再建功，成功的將兩名不法之徒移送法辦，警方呼籲，法網恢恢、疏而不漏，民眾切勿因一時貪念以身試法

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(中時 )