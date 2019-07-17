BWF超級1000系列印尼羽球公開賽今天進入第二天熱戰，雖然單打一哥周天成、世界球后戴資穎今天休兵一天，不過台將有四組雙打出擊，率先登場的男雙組合「麟洋配」王齊麟/李洋，碰上地主組合蘇華迪（Ricky Karanda Suwardi）/普拉塔馬（Angga Pratama）

王齊麟/李洋在上一站美國羽球公開賽男雙決賽，因為王齊麟受傷在第3局傷退，只能屈居亞軍，從美洲來到亞洲參加印尼公開賽，除了要克服時差，也要克服身體疲勞、傷勢等考驗。

第1局印尼組合用5：0攻勢開局，「麟洋配」在後頭努力追趕，4：9落後之後連搶10分而以14：9超前，但是在主場觀眾高分貝加油下，蘇華迪/普拉塔馬也回敬一波9：0攻勢要回領先，王齊麟/李洋首局只能19：21飲恨。

第2局雙方更加進入狀況，分數差距不超過3分，「麟洋配」靠著三波連續得分，在中後段維持領先位置，21：14扳回一城；決勝第3局，印尼組合連得3分開局，就一路領先到最後，「麟洋配」只能無奈首戰落敗。

接著還有兩組女雙許雅晴/胡綾芳、張淨惠/楊景惇及男雙廖敏竣/蘇敬恆出賽。

(中時電子報)