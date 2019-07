View this post on Instagram

很幸運在出海這天陽光普照☀!人是需要適量吸收陽光,增加維他命D才會有健康的身體!但是記住要搽防曬哦,否則很易出雀斑呢😉 #出海#雀斑#防曬#gigilai_official #黎姿#扮靚#cosmax#專業醫美