當球隊喊出暫停，卻是一位年僅6歲的男孩穿著教練球衣走進場內，你會有什麼反應呢？這個小榮譽教練有模有樣而且氣勢不輸人，甚至還走上場找主審理論，結果小男孩遭到驅逐出場，還因此憤而回休息室拿起快比他高的球棒往場上扔表達不滿，不過小教練的生氣舉動卻讓球迷覺得萌翻天。

最近大學夏季聯盟卡拉馬朱咆哮者(Kalamazoo Growlers)邀請一個小男孩當球隊的榮譽教練，這名「德瑞克教練(Coach Drake)」前陣子在比賽暫停時，毫不怯場的邊搓著球、邊走向投手丘和球員精神喊話，下場前還逐一拍拍球員的屁股表示加油，這段影片被《ESPN》轉載，臉書上超過250萬人觀看，同時這名6歲男孩也在推特上爆紅。

這次德瑞克教練又來了，而且影片還登上大聯盟《CUT4》，影片中德瑞克教練氣沖沖地走向主審，並且用肢體動作表達他的不滿，結果因為太生氣而朝主審的鞋子踢沙，因此遭到主審驅逐出場。但德瑞克教練可不是好惹的，他又氣沖沖地走回休息室，一手拎一支和他差不多的球棒怒丟向場內，之後又扛了一桶棒球往場上撒，外加將帽子摔在本壘板上，才終於心不甘情不願回休息室。

雖然6歲的德瑞克教練看起來很生氣，不過場邊觀眾都被他可愛的舉動笑倒，紛紛拍手尖叫表達支持。影片上傳到推特後也讓不少網友直呼超可愛，「他走起路就像憤怒的唐老鴨。」、「雖然教練很生氣，但抱歉我覺得超好笑！」、「我的天啊他真的好可愛！」，不過同時也有網友擔心這樣的行為會不會誤導小孩，認為教練發脾氣是可以的，就算只是為了引起注意。

(中時電子報)