高教工會赴警政署檢舉教育部散布假消息。（黃世麒攝）

高教工會赴警政署檢舉教育部散布假消息。（黃世麒攝）

教育部日前表示《勞基法》尚難處理不適任教師問題，若大專兼任教師適用《勞基法》，勢將影響學生受教權及校園安全」。對此，高教工會駁斥為假消息，工會成員於並今（17）日赴警政署，檢舉教育部涉及散布假消息。

高教工會成員要求警政署假訊息查核小組，立即啟動調查，警政署也派代表出面接受檢舉函。

(中時 )