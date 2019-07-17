勞基法無法淘汰不適任教師？高教工會檢舉教育部散布假消息 12:342019/07/17 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高教工會赴警政署檢舉教育部散布假消息，警政署派代表出面接受檢舉函。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高教工會赴警政署檢舉教育部散布假消息。（黃世麒攝） 高教工會赴警政署檢舉教育部散布假消息。（黃世麒攝） 教育部日前表示《勞基法》尚難處理不適任教師問題，若大專兼任教師適用《勞基法》，勢將影響學生受教權及校園安全」。對此，高教工會駁斥為假消息，工會成員於並今（17）日赴警政署，檢舉教育部涉及散布假消息。 高教工會成員要求警政署假訊息查核小組，立即啟動調查，警政署也派代表出面接受檢舉函。 (中時 ) #消息 #教師 #勞基法 #教育部 #警政署 也許您會感興趣 推薦閱讀 高中免試入學 報到率創新高 04:102019/07/14 生活新聞 代理教師招考262人 起薪43K 04:102019/07/15 地方新聞 前進維基百科 撒奇萊雅語打頭陣 04:102019/07/15 藝文副刊 家長代寫備審資料 成大將評估處理 04:102019/07/15 藝文副刊 蔡政府新南向國際產學專班 遭爆欺騙學生打黑工 11:252019/07/15 政治 勞團指控政府剝削境外生 教部：全力遏止不肖仲介 12:362019/07/15 生活 108課綱將實施 教育部全國首場座談會北港開跑 18:312019/07/15 生活 Line傳高階警異動名單 警政署不否認也... 19:192019/07/15 社會 新南向走調 外籍生變外勞 04:102019/07/16 財經焦點 扯！私校買人頭 逼教師自掏腰包 04:102019/07/17 生活新聞 生活熱門新聞 不斷更新》輕颱「丹娜絲」陸警發布 暴風圈明晨觸台東、屏東 - 生活 雙颱恐襲台？氣象局這麼說 - 生活 自備塔位？海委會颱風示警文玩過頭挨轟 - 生活 丹娜絲這麼可怕？行政院罕見PO文：請備妥3天糧食 - 生活 丹娜絲陸警最快週三中午發布 10縣市高溫 東半部防大雨 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。