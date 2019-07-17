國防部長嚴德發昨天南下屏東視導陸軍機步第333旅，同時也特別公開表揚日前台鐵自強號殺警案中，協助台鐵人員制伏鄭姓嫌犯的迫擊砲中士班長羅偉，嚴德發表示，羅偉挺身保護民眾安全，以及為善不欲人知的義舉，正是國軍保國衛民最佳的典範。

機步333旅中士羅偉在月台制伏歹徒的身影，讓嚴德發印象深刻。〈中時資料庫〉

嚴德發昨天由國防部聯參主管陪同，前往屏東萬金營區視導，聽取任務簡報，了解部隊戰訓整備、後勤維保、災害防救、人才招募、生活照顧、軍紀安全等工作執行現況，對官兵守護國土安全的辛勤付出，特別代表三軍統帥蔡英文總統，表達肯定與嘉勉之意。

過程中，嚴德發特別表揚日前臺鐵車廂刺警事件中，見義勇為的該旅幹部羅偉中士，肯定他挺身保護民眾安全的行為，以及「為善不欲人知」的表現，正是國軍「保國衛民」最好的寫照，堪為全軍官兵效法學習的典範。

嚴德發說，機步333旅是一支「有傳承的部隊」，尤其年來順利完成漢光演習、黃埔校慶、災害防救等任務，展現國軍「平時能救災、戰時能作戰」的精銳戰力，表現相當傑出。

另外，嚴德發也實地巡視戰車、機步特遣隊操演過程；對於官兵不畏炙熱高溫，特別邀請官兵一同豎起拇指，為自己「按讚」；更感謝所有官兵表示，「大家辛苦了！辛苦絕對有代價，不但守護國軍的尊嚴，也贏得國人的尊敬和肯定！你們做得很好！」

針對颱風可能即將來襲，嚴德發特別提醒各級幹部，強化災防整備，尤其第4作戰區時常在風災中首當其衝，務必先期掌握災情，與地方政府、警消單位保持密切聯繫，進而在第一時間快速反應，協助國人遠離災害威脅，守護國土安全與民眾家園。

(中時電子報)