長榮航空多次批評桃園市空服員職業工會與長榮航空企業工會是「一批人馬、兩塊招牌」，以「買一送一」優惠入會的方式，已發文希望官方出面解釋。桃空職工副秘書長周聖凱說明，桃空職工與長榮企工分屬2個不同工會，要同時加入也要填2份申請書，沒有買一送一的情況。

成立於2016年的長榮航空企業工會，理事長為廖以勤，她同時也是桃園市空服員職業工會幹部之一，此外包括曲佳雲、李瀅、丁紹明、郭芷嫣、王美心、黃蔓鈴等空服員也都同時擔任長榮企工、桃空職工工會幹部。周聖凱說明，因為先有桃園市空服員職業工會，後來才有長榮空服員內部發起組成長榮航空企業工會，2邊的幹部才會有重疊之處。

至於是否有買一送一的情況？周聖凱說，2個工會的收費方式都有依照工會章程處理，目前僅是加入桃空職工後要再加入長榮企工會酌予減免會費。他也說，如果真有買一送一的話，那為何桃空職工長榮分會會員超過3200人，但企業工會會員卻僅有千人。

長榮航空發文勞動部與桃園市勞動局，希望官方能協助解釋。勞動部說，待收到函文後會再與桃園市政府做後續的研議，工會屬人民團體，會員的範圍、資格、會費等都應在章程明訂。

(中時 )