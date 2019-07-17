台北市政府配合政策推動，定期設定題目辦理民調，但議員王鴻薇質疑，市長柯文哲任內共執行42次市政民調，卻有30次題目中有詢問市民政黨傾向，與市政毫無關係，近期甚至把新北市民也納入民調範圍，王鴻薇質疑柯文哲運用市府資源做民調，作為參選2020總統大選參考依據。

對此，研考會主委余家哲表示，政黨傾向題一直都有，若僅有性別、年齡、教育程度等資料加權做出來結果都一樣，必須要看政黨傾向來做比較跟判斷，這是所有業界都會做的事情，符合民調基本問項；至於民調範圍擴及新北市，主要是雙北共同生活圈，想要了解兩地民眾消費及交通等習慣，題目都圍繞在市政，與政治無關。

王鴻薇指出，北市府市政民調不僅幾乎都會問政黨傾向，近期甚至用交通、商圈等題目包裝，把新北市民納入民調範圍，質疑是幫柯文哲把抽樣母體擴大到雙北，根本就是拿市府資源做總統大選民調。

王鴻薇表示，近期藍綠總統候選人已確定，柯文哲受訪炮火相當猛烈，左打藍右批綠，顯然是看到市政民調中的政黨傾向題，無黨無派的民眾占一半以上，等同是給自詡白色力量的柯文哲打一劑強心針，最快可能8月宣布投入總統選戰。

(中時 )