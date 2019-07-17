因系統程式把2000公尺變2000公里，讓疾管署的一封登革熱防疫簡訊，誤發到全台，讓台南中西區的「開山里」一夕爆紅！有網友蒐集開山里美食、景點！話說開山里其實地處台南市精華地段的國立台灣文學館，除了豐富展覽與優美館舍，舒適空間加上不收門票費用，一直以來都是民眾與觀光客十分喜愛的借廁所場地。近來文學館還設置馬桶裝置藝術，歡迎大小朋友來這「解放」品藝術！

每間廁所牆面皆有展示廁所相關的文學作品。（圖取自台灣文學館官網）

近日霪雨霏霏且適逢學生放暑假，入館使用廁所的民眾更是暴增。秉持博物館身負教育的使命，從幅度最廣的常設展廳室至容納個人的廁所場域，台文館的空間不斷演進。因此，7月16日（二）開始，在台文館廁所放鬆或專注的短暫時刻，能看到文學的無遠弗屆、鮮明深刻。

台文館長蘇碩斌表示，館內不論是大規模的常設展或是小而美的廁所文學展，都是想傳達文學的話題無所不在這樣的訊息，並且透過博物館空間與人做連結。從文本中爬梳廁所相關的文學書寫，廁所文學展精選出36則文本，橫跨現代詩、散文、小說及台灣古典詩，輸出展示於台文館廁所隔間牆面。

台文館在一樓藝文大廳設置馬桶裝置藝術。（圖取自台灣文學館官網）

在這樣侷限又私密的空間中，可以在男廁讀到書寫女性經血例如湯舒雯〈初經．人事〉、顏訥〈經血旅行指南〉等作品，或是透過作家的妙筆生花寫下與廁所相關的故事段落，例如阿盛〈廁所的故事〉、神小風〈廁所裡的神〉等，除了讓人知道廁所在文學中有如此多元的風貌，也加強大眾對於性別與平權議題的關注。

此外，呼應廁所文學展，台文館在一樓藝文大廳設置馬桶裝置藝術，邀請觀眾書寫創作並且掛在展示區與大家分享。即日起到台文館參觀，別錯過今年將卸展的二期常設展，也別忘了參觀、體驗特別的廁所空間，與文學貼身共享一段私密時光。

(中時電子報)