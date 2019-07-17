內政部民政司表示，政黨去年度財務補申報的最後期限到本月31日，目前尚有120個政黨仍未申報，若未申報依法可處100萬至500萬元罰鍰。另外，在政黨法人登記部分，全國285個政黨僅15政黨完成，包括新黨、台聯、無黨團結聯盟、中華統一促進黨、綠黨、社會民主黨、台灣基進等270個政黨尚未完成法人登記，應在12月7日前完成登記，否則將被廢止備案，
內政部表示，依政黨法規定，政黨應於每年5月31日前，向內政部提出上一年度財產及財務狀況決算書表，如不申報或不依法定方式申報，經通知限期申報仍未申報者，依法將可處新台幣100萬至500萬元的罰鍰；經通知限期補正而未補正，或經補正後仍不符規定者，將可處20萬至100萬元的罰鍰，並得按次處罰。
內政部政黨審議會已於今年6月決議，去年度財務補申報的期限到今年7月31日，共有289個須財務申報的政黨，目前僅有169個政黨提出申報其中合格者146個，不合格需補正者23個，仍有120個政黨未辦理申報。
此外，在政黨法人登記部分，內政部也指出，目前全國僅有15個政黨已完成法人登記，依政黨法規定，過去依人民團體法成立的政黨，應於今年12月7日前補正組織、章程及相關事項，並向地方法院辦理法人登記，屆期未完成或仍不符規定者，將依法廢止備案。目前較知名但未完成法人登記的政黨，包括 新黨、台聯、無黨團結聯盟、中華統一促進黨、綠黨、社會民主黨、台灣基進。
民政司副司長鄭英弘說，目前全國政黨數目為285個，之所以跟財報數字不同，是因為289個政黨數字為截至去年底的年度統計，因今年成立5個政黨、解散9個政黨，所以政黨數目為285個。
內政部提醒，尚未完成法人登記的政黨，記得要儘速召開黨員大會或黨員代表大會，修正章程，並於今年12月7日前完成法人登記，以免未來被廢止備案。
(中時 )
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