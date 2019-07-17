圖片截自臉書公開社團「郭台銘總統後援會」上

國民黨總統初選落幕後，高雄市長韓國瑜以大幅領先勝出，但郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤16日聲稱在監聽民調電話的過程中，有老先生「作弊」的現象，然而這些作弊的現象，究竟會對誰不利，必須先深入研究，不宜妄下定論。因為網路上挺郭台銘的臉書社團中，就有人在分享有作弊嫌疑的技巧性回答民調策略。

依照劉宥彤的說法，郭陣營紀錄電話民調過程時，但一再聽到有民眾「老的裝小的、男的裝女的」，「一個老先生說自己是20幾歲的年輕小女生」「還有很多家戶說我們家只有我一個人。」劉宥彤表示，有些民眾抓準「戶中抽樣」的特性，故意回答家中只有一人，或老先生裝年輕。

然而這種現象真的對郭台銘特別不利嗎？7月11日在臉書公開社團「郭台銘總統後援會」上，不只一次出現民眾發圖，上面請大家接到民調電話時「只能回答唯一支持郭台銘」，另外更教導民眾被問家人20歲以上成年人有幾位時要講只有一位，被問到年齡時要回答「民國81年次」，教學圖中指出「因為20-29歲加權值是最高的，一票等同2-3票」。

(中時 )