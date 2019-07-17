台南17歲少女北上台中連續參加多場毒趴，疑遭人撿屍，並混用多種毒品猝死，警方初步排除他殺。（王文吉攝）

台南17歲少女日前到台中一家商務飯店，參加「5男1女」性愛毒趴，疑混用多種毒品，猝死房內，其中1名男子向少女求歡時，才發覺她已氣絕，5名男子最後全數開溜。房務人員在退房時間多次前往敲門，均無人應門，最後開門一看，赫見1名全裸女性陳屍房內，趕緊向報警。警方傳喚5名男子到案說明，初步排除他殺，檢方預定17日上午會同法醫解剖相驗。

記者前往商務飯店查訪，櫃台人員表情訝異，稱不清楚有這件事，並表示，住客有也有1人，也有夫妻情侶或家庭3、4人，飯店有限制入住人數，不可能超過3人以上，也不會有5、6人一起入住的。飯店隔壁居民則說，2、3天前傍晚有救護車來，接著4、5個警察來處理很久，好幾年前抓到有人在飯店內吸毒。

據了解，少女11日晚間從台南北上台中訪友，玩完一攤後，深夜11時許，又上網徵求續攤，還在臉書留言「還有台中的朋友要拎我出門嗎？」少女疑連續參加多場毒趴，並施用多種毒品，14日凌晨疑被「撿屍」，搭計程車來到台中1家飯店，被2名男子抱進飯店內。

房內共有5名男子，只有少女1人是女性，「5男1女」在房內吸毒狂歡，少女疑施用毒品後，因頭暈不適，靠在床邊休息；不久1名男子靠近向她求歡，才發現少女沒有呼吸心跳，最後5名男子獨留全裸少女陳屍床上，一哄而散。

台中市消防局14日傍晚5點34分接獲飯店人員報案，救護人員趕到場時，女子身體僵硬，出現屍斑，確認女子明顯死亡沒有送醫，現場似有被整理過跡象，床頭櫃遺留少女私人物品。警方立即介入偵辦，查出死者家住台南，並根據住客紀錄及監視器，傳喚5名男子到案說明。

17歲少女猝死商務飯店，母親無法接受噩耗，表示不清楚女兒交友狀況，並懷疑涉世未深的愛女遭人設局，參加毒趴因而喪命。警方初步排除他殺，研判小珍疑施用毒品死對此，針對案情則以偵查不公開為由，拒絕說明，檢方預定17日會同法醫解剖相驗。

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(中時 )