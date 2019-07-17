重機狂飆快速道路 轉彎撞護欄騎士亡 11:462019/07/17 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 郭姓重機騎士昨下午1時許行經台65線南下9.6公里處時，疑因不熟路況轉彎時不慎自撞護欄身亡。（許哲瑗翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 郭姓重機騎士昨下午1時許行經台65線南下9.6公里處時，疑因不熟路況轉彎時不慎自撞護欄身亡。（許哲瑗翻攝） 郭姓重機騎士昨下午1時許，行經台65線南下9.6公里處時，疑因不熟悉路況且車速過快，轉彎時不慎自撞護欄，警消人員到場時，郭男因頭部受到嚴重撞擊，已失去呼吸心跳，送醫搶送後仍不治身亡，警方進一步釐清肇事原因中。 警方初步判斷，郭男因不熟路況，行經轉彎路段時壓低車身、車速過快，失去重心導致車輛自撞上高架道路的左側護欄，連人帶車摔出車道，頭部受到重創，目前正在釐清肇事原因中。 (中時 ) #頭部 #肇事原因 #車速 #警方 #肇事 也許您會感興趣 推薦閱讀 香港「傳媒工會」靜默遊行 要警方尊重新聞自由 13:142019/07/14 兩岸 香港「沙田大遊行」引發警民對峙 警方晚間開始清場 22:212019/07/14 兩岸 金門警方酒駕大執法 開出首張拒測18萬元罰單 09:392019/07/15 生活 砂石車與機車碰撞 女騎士捲進車底重傷 14:082019/07/15 社會 玉井分局前路口連環車禍 1死4傷 23:112019/07/16 社會 社會熱門新聞 警傻眼！3男3女性愛趴 3女都是國小生 - 社會 李婉鈺求緩刑 法官不給理由曝光 - 社會 - 中時 17歲女裸體陳屍摩鐵 疑參加性愛毒趴遭5男輪姦 - 社會 時力女立委與辦公室主任互毆 高潞：是自摔啦 - 社會 哇！豔陽下 妙齡女郎警局旁曬屁股蛋 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。