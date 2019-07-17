郭姓重機騎士昨下午1時許行經台65線南下9.6公里處時，疑因不熟路況轉彎時不慎自撞護欄身亡。（許哲瑗翻攝）

郭姓重機騎士昨下午1時許，行經台65線南下9.6公里處時，疑因不熟悉路況且車速過快，轉彎時不慎自撞護欄，警消人員到場時，郭男因頭部受到嚴重撞擊，已失去呼吸心跳，送醫搶送後仍不治身亡，警方進一步釐清肇事原因中。

警方初步判斷，郭男因不熟路況，行經轉彎路段時壓低車身、車速過快，失去重心導致車輛自撞上高架道路的左側護欄，連人帶車摔出車道，頭部受到重創，目前正在釐清肇事原因中。

(中時 )