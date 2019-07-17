交通部觀光局今日公布今年上半年各地方非法旅宿取締狀況，據統計資料顯示，稽查與裁罰次數以台北市最多，分別為525次、72次，罰鍰金額則以新北市最高，為1167萬元。

觀光局表示，近年來旅宿市場發展蓬勃，為維護消費者住宿安全與權益，已逐步加強督導與協助各地方政府加強旅宿業查處作為，現為讓各界了解各地方政府努力與作為，將定期公布各地方政府對未合法旅宿查處績效成果，並持續督促各地方政府落實旅宿業管理。

觀光局今公布今年1月到6月各地方政府旅宿業家數、稽查次數、罰鍰件數及金額等成效，據各地方政府提供資料，執行未合法旅宿與日租套房的稽查次數，及裁罰次數部分，以臺北市最多，分別為525次、72次；罰鍰金額部分，則是新北市開罰的罰鍰最多，共1167萬元。

觀光局表示，全國稽查次數前三多的縣市為台北市、桃園市、台南縣與嘉義縣；罰鍰件數最多前三為台北市、新北市、台南市；罰鍰金額最高前三為新北市、台北市、台南市

觀光局表示，為保障消費者權益，對於前述執行未合法旅宿查處成效較高之縣市，盼各界給予支持、肯定與鼓勵，並請其他各地方旅宿業主管機關積極落實旅宿輔導及執法工作。亦鼓勵全民共同監督，旅遊、出差投宿務必選擇合法旅宿，以保障住宿品質與安全，同時健全旅宿業市場與秩序。

(中時 )