「季妹妹」季芹與天團「5566」成員王仁甫因合作主持節目擦出愛的火花，在事業當紅之際秘戀，這段姊弟戀一路相守不簡單，當年因王仁甫身為偶像男團成員的身分，也擔心影響其他團員，季芹自懷孕開始便神隱躲媒體，甚至在自家都要小心翼翼避免被拍到，直到臨盆前夕才公開喜訊，王仁甫也為了孩子而做好了退出演藝圈的打算，所幸兩人最後修成正果，如今結婚13年，育有一雙子女，感情仍舊甜蜜，是圈內讓人稱羨的銀色夫妻檔。

季芹曝光10多年前婚紗漏網照，模樣讓網友直呼被閃瞎。(翻攝自王仁甫和季芹之永遠的芹仁)

季芹與王仁甫苦盡甘來結為連理，至今仍活躍於演藝圈，昨(7/16)她在臉書貼出當年的婚紗照，且不是一般的婚紗照，而是漏網花絮，只見兩人穿了西裝、禮服上了頂樓，季芹還原當下：「晚上頂樓風很大，我們在等待拍攝的時候，攝影師隨意抓到的鏡頭，今天不經意看到，感覺好棒，好喜歡這張的表情！！」。

仔細看照片，完全能看出季芹與王仁甫即使在沒拍攝時，眼底仍是滿溢無盡的愛意，緊抱取暖的模樣，讓粉絲直呼超閃，季芹也說事隔10多年偶然再看到這張照片，「會想起當時的甜甜蜜蜜，心裡也跟著好甜」，還逗趣表示夫妻倆當年身材真不錯「仁甫那時候好瘦」、「我那時候腰身也很可以」、「可以回到那時的身材嗎？！」。

(中時電子報)