30歲的蘇怡美，15歲時發生一場嚴重車禍，經歷6年復健及13次開顱手術，加上父親癌症病逝，原本困難的家境更顯困窘。不過她不放棄希望，透過參與「學習取代工讀」，獲得學習獎助學金，今年從義守大學企管系畢業。

蘇怡美說：「困境不是每人能遇到，我遇到了，希望從教育過程得到勇氣，以克服這些人生難題。」她靠著教育部及學校提供的獎學金在30歲的年齡完成大學學業，即將展開人生新頁。

教育部今天舉行「大專校院弱勢協助機制分享記者會」，從去年至今，政府已投入16.4億元扶助弱勢學生安心學習，加上企業捐資5.4億元，共21.8億元，讓學校規畫以「學習取代工讀「，包括從入學、課業、證照或職涯規畫等多元輔導措施，已有近23萬人受惠。

教育部長潘文忠表示，他小時候家裡的經濟條件不好，求學過程中受到許多老師的幫助，之後考上師專，靠國家栽培成長。他可以體會到，一些弱勢家庭的學生，如果一路要用自己的力量完成學業，一定會非常辛苦。

潘文忠說，教育部在「高教深耕計畫」中，透過補助學校，建立弱勢協助機制。另鼓勵學校爭取社會資源，引導學校建立外部募款基金，教育部提供1：1的補助額度，每校最高500萬元。

教育部推動「學習取代工讀」的輔導機制，學生透過參與學校安排的課業輔導、證照輔導、職涯輔導或就業力培訓等多元輔導機制，獲得獎助學金。

台科大校長廖慶榮表示，台灣貧富差距日益擴大，政府有必要協助貧困的學生，而學習才能獲得競爭力，工讀大都只是付出勞力，因此他非常支持「學習取代工讀」政策，讓政府、學校及企業一同協助弱勢學生。

在扶助弱勢學生方面，企業界也投入不少心力，包括盟耕公司贊助靜宜大學、張榮發基金會贊助北醫、富樂群建設贊助台科大、承業生醫投資控股公司贊助中臺科大等。

(中時 )