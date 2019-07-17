打開手機，你可以輕鬆查詢公車、火車何時到站，可租借的自行車站位、今天天氣如何，這些都歸功於交通部建立的大數據平台。交通部今（17）日表示，該平台建置四年以來，已帶動國內外超過500家業者加入交通數據產業，產值保守估計已破2億元，預估3至5年內，將可成長10倍、達20億元規模。

「交通科技產業論壇」由交通部主辦、中國時報承辦，今日包含林佳龍、陳美伶、旺旺中時媒體集團副總裁王綽中、經濟部工業局局長呂正華、桃園捷運董事長劉坤億、悠遊卡股份有限公司董事長陳亭如、台灣微軟AI研發中心執行長張仁炯等人均出席。

交通部科技顧問室主任王穆衡表示，「公共運輸整合資訊流通服務平臺(PTX)」上線至今四年，提供加值運用的數據從公路、軌道、航空、觀光的動靜態資訊都是，今年起也將提供路況交通、停車資訊、航運甚至是市區公車及公路客運的票證資訊，至今每日介接次數達250萬次，每日資料筆數更高達5億筆。

王穆衡指出，要建立交通數據產業生態系，除了政府，還要依靠民間企業的協助，以公車動態資訊來說，目前都是免費對外提供，然而這類交通數據只會越加龐大，對於公部門來說，龐大數據的儲存、管理將越加困難。

王穆衡透露，故已開始與大型廠商如微軟、亞馬遜洽談，從培育產業的角度出發，由交通部提供數據、網路業者提供空間存放，而想要使用數據、進一步對民眾提供加值應用服務的新創業者，可享受網路業者的專業數據運算能力，且初期免費。

(工商 )