日本外務省決定不重新發行護照給在敘利亞被武裝分子拘留了3年4個月後於去年獲釋的自由記者安田純平。安田抗議指日本政府侵犯基本人權。

45歲的安田在敘利亞內戰時被俘，並遭到3年4個月非人般的拘留，去年10月甫獲釋。安田表示，被敘利亞武裝部隊綁架後，日本護照被武裝分子搶走，今年1月向外務省申請重新發行護照。但本月他接到外交部「不發行護照」的通知，理由是土耳其禁止安田5年內不得入境土耳其，故不重新發行護照。

安田16日在推特上寫著，「接到根據《護照法》第13條第1項1號的通知上寫著，屬於『根據出境國家施行的法規，不被允許入境該國者』，但我已說我不去土耳其，被土耳其禁止入境就不能去世界上的其他任何地方，這是『禁止出國刑』嗎？」。

安田表示，「以被土耳其禁止入境的理由而其他國家也不讓去，是侵犯基本人權的」。他主張自己是為了和家人到歐洲、印度等地旅遊才辦護照的，並非為了去土耳其。安田不服外務省的決定，正考慮要求審查。外務省對此回應說：「我們無法回答個別的案例」。

(中時 )