制裁沒用！金正恩這樣得手裝甲S600 11:522019/07/17 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北韓最高領導人金正恩結束與俄羅斯總統普丁的峰會後，4月26日搭乘賓士－邁巴赫S600 Guard防彈車抵達海參崴的火車站，準備搭乘火車離開。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 金正恩S600 Guard座車 2018年6月14日，兩輛裝甲賓士－邁巴赫（Mercedes-Maybach）S600 Guard防彈車從荷蘭鹿特丹港上了貨輪，展開長達數千英里，耗時數月，前後途經6國的漫長旅程。 (中時電子報) #2018 也許您會感興趣 推薦閱讀 調查：貿易戰無助美製造業回流 04:102019/07/13 全球財經 陸6月社會融資 月增逾2兆人民幣 04:102019/07/13 全球財經 駁舔韓 學者嗆：事實擺眼前怪我也沒用！ 10:232019/07/13 政治 全球互聯網30強 中國大陸佔三分之一 23:142019/07/13 財經 文娛產業仍過冬？ 陸釋回暖信號 04:092019/07/14 時尚娛樂 出售不動產 應按照移轉日期登記收入 13:132019/07/15 財經 比特大陸 放棄美國數據中心項目 21:332019/07/15 財經 宏健公司資深業務副總經理郭哲睿：台業者挺進底特律 明智決定 04:102019/07/16 產業特刊 花旗連三霸 再奪雙刊物「最佳國際銀行」 23:582019/07/16 財經 優質影視內容 將挺過至暗時刻 04:092019/07/17 話題觀察 軍事熱門新聞 制裁沒用！金正恩這樣得手裝甲S600 - 軍事 美F117現身死亡谷 神秘塗裝或模擬殲20蘇57 - 軍事 踢出土耳其 美可給甜頭攬F-35新顧客 - 軍事 北約小心！更厲害的俄羅斯S500防空系統來了 - 軍事 要造大飛機？陸企收購烏克蘭飛機股權 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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