金正恩S600 Guard座車

2018年6月14日，兩輛裝甲賓士－邁巴赫（Mercedes-Maybach）S600 Guard防彈車從荷蘭鹿特丹港上了貨輪，展開長達數千英里，耗時數月，前後途經6國的漫長旅程。

(中時電子報)