侯友宜與媒體記者進行視訊電話。（譚宇哲翻攝）

輕颱丹娜絲來勢洶洶，原定21日結束北歐參訪行程的新北市長侯友宜昨決定提前返台，侯友宜今天也在當地時間清晨4點30分穿上隨身攜帶的紅色防災背心，以視訊電話方式參與新北市災害應變中心整備會議，會後更與媒體記者進行視訊電話，表明將於18日清晨6點抵台。

侯友宜此次到北歐四國參訪是上任後首度到國外出訪，卻碰上今年首個颱風，隨即安排班機返台，記者詢問侯友宜為何出國參訪會隨身攜帶防災背心？侯友宜笑稱說「因為還是不放心啦！」

侯友宜說，根據天氣預報系統分析，颱風在7月23日以前襲台機率低，因此行程安排在21日返台，但出國前還是不放心，想說把防災背心隨身攜帶，一有狀況才能隨時準備好遠端與市府同仁開會，沒想到一語成「真」，但也早就做好心理準備一有狀況隨時返台。

侯友宜表示，他將在18日清晨6點從荷蘭搭飛機抵台，與市府同仁一起進行防颱整備工作。

(中時 )