輕颱丹娜絲即將來襲 蘇貞昌赴中央災害應變中心視察 16:082019/07/17 中時 劉宗龍 、 吳梓鍹 、影音編輯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 輕度颱風丹娜絲即將來襲，行政院長蘇貞昌（中）17日到中央災害應變中心視察及聽取各單位防颱報告。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 輕度颱風丹娜絲即將來襲，行政院長蘇貞昌（右）17日到中央災害應變中心視察及聽取各單位防颱報告，會中，指揮官內政部長徐國勇（左）與蘇貞昌交談。（劉宗龍攝） 輕度颱風丹娜絲即將來襲，行政院長蘇貞昌（右四）17日到中央災害應變中心視察及聽取各單位防颱報告。（劉宗龍攝） 輕度颱風丹娜絲即將來襲，行政院長蘇貞昌（中）17日到中央災害應變中心視察及聽取各單位防颱報告。視察結束受訪時，蘇貞昌表示，他有與蔡英文總統通話，報告防颱準備狀況，也為總統拚外交加油。（劉宗龍攝） 輕度颱風丹娜絲即將來襲，行政院長蘇貞昌17日到中央災害應變中心視察及聽取各單位防颱報告。 行政院長蘇貞昌上午視察災害防救工作準備時裁示，面對颱風來襲要料敵從寬，他要求所有同仁以最嚴謹態度面對颱風，多一分準備就少一分災害。蘇貞昌表示，絕不容許任何人不配合防災工作。 因應丹娜斯襲台 蘇揆視察防災應變中心 (中時 ) #災害 #中心 #中央 #蘇貞昌 #颱風 也許您會感興趣 推薦閱讀 農產品銷陸創新高喊讚 羅智強5字批蘇貞昌 11:462019/07/13 政治 颱風外圍影響 用電量達今年新高、供電小吃緊 16:462019/07/16 財經 自備塔位？海委會颱風示警文玩過頭挨轟 11:102019/07/17 生活 韓國瑜選總統 蘇揆：好奇時間怎麼安排 12:142019/07/17 社會 未獲錄取 指揮家溫以仁告傳藝中心二審敗 12:272019/07/17 社會 《經濟》輕颱丹娜絲逼近，蘇貞昌：料敵從寬謹慎因應 13:242019/07/17 財經 大政治大爆卦-無色覺醒》不忘酸韓 蘇揆是防颱還是防韓？ 14:122019/07/17 政治 櫃買中心統計27家上櫃公司得以一年多次配息 14:412019/07/17 財經 韓國瑜帶職參選 蘇貞昌酸「開眼界」掀網怒 15:132019/07/17 政治 北北基颱風假 林右昌：會同步宣布 同調要看狀況 15:162019/07/17 生活 政治熱門新聞 25年心聲！高雄人：老公想通挺韓了 - 政治 綠要韓國瑜選總統先辭職？他9字示警 - 政治 【鴻海債留台灣】代工蘋果賺大錢 還欠廠商八千億 - 政治 韓對台灣民主威脅大？謝寒冰譏慘羅文嘉網狂讚 - 政治 韓國瑜帶職參選 蘇貞昌酸「開眼界」掀網怒 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。