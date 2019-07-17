輕度颱風丹娜絲即將來襲，行政院長蘇貞昌（右）17日到中央災害應變中心視察及聽取各單位防颱報告，會中，指揮官內政部長徐國勇（左）與蘇貞昌交談。（劉宗龍攝）

輕度颱風丹娜絲即將來襲，行政院長蘇貞昌（右四）17日到中央災害應變中心視察及聽取各單位防颱報告。（劉宗龍攝）

輕度颱風丹娜絲即將來襲，行政院長蘇貞昌（中）17日到中央災害應變中心視察及聽取各單位防颱報告。視察結束受訪時，蘇貞昌表示，他有與蔡英文總統通話，報告防颱準備狀況，也為總統拚外交加油。（劉宗龍攝）

輕度颱風丹娜絲即將來襲，行政院長蘇貞昌17日到中央災害應變中心視察及聽取各單位防颱報告。

行政院長蘇貞昌上午視察災害防救工作準備時裁示，面對颱風來襲要料敵從寬，他要求所有同仁以最嚴謹態度面對颱風，多一分準備就少一分災害。蘇貞昌表示，絕不容許任何人不配合防災工作。

因應丹娜斯襲台 蘇揆視察防災應變中心

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