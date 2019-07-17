代工龍頭鴻海從iPhone組裝竄起，卻投資燒錢購併，尋求轉型發展自我品牌，檢視鴻海財報的流動負債中，應付帳款有八千三百四十五餘億元。一位不願具名的上櫃公司財務長表示，「應付帳款可以視為供應商所提供的無息貸款，等於部分的營運資金由供應商免費提供。」

本刊調查，近五年來，鴻海密集發行普通公司債：二○一四年發行三百一十億元、二○一五年發行三百一十七億元、二○一六年發行一百九十四億元、二○一七年發行二百七十億元、二○一八年發一百八十億元，總額為一千二百七十一億元。也就是說，截至今年第一季為止，鴻海的公司債總額為二千零四十四億元，其中有近七成都是近五年借來的，這是鴻海過去少有的現象。

從明年開始，鴻海的普通公司債都得開始償還，平均每年要償還兩百多億元，鴻海一年的淨利大約一千三百億元，換言之將近二○％的獲利都要還債，影響不可謂不大。

鴻海以生產連接器起家，之後轉進電腦代工，再從桌機做到筆電，連電視遊樂器的代工都不放過，郭董因此贏得「代工皇帝」稱號。二○○七年，蘋果發表iPhone，正式宣告智慧型手機時代來臨，鴻海接下了蘋果手機的訂單，隨著iPhone大賣，締造鴻海十年來的輝煌史；但除了靠組裝代工iPhone賺錢，鴻海幾個大項目投資尚未看到好成績。

對於累積龐大債務一事，鴻海發言人未接本刊記者電話，本刊記者也數度致電鴻海總部並傳真條列式問題，經鴻海公關部門確認收到詢問內容，但至截稿為止，鴻海仍未針對問題回應。

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(中時電子報)