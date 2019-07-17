今年第一個颱風「丹娜絲」在今（17）日上午11時30分發布輕度颱風陸上颱風警報，行政院長蘇貞昌上午即至中央災害應變中心視察，除颱風動態外，外界也關心蘇揆對高雄市長韓國瑜獲國民黨提名參選總統的看法，蘇貞昌表示，韓市長爭取到代表國民黨選總統，特別提醒韓市長是要選中華民國的總統，不是選中華民國地區，這一點要請他隨時都要注意。同時，他答應高雄市民說要全力顧市政，不了解全力之後怎麼還有餘力去選總統，所以時間上是怎麼安排，倒是準備開眼界。

另對台北市長柯文哲卻說說民進黨的人事任命根本是說謊成性，蘇貞昌表示，今天民主政治都是公開，經人民檢驗，每個人在工作崗位上，要努力做事都是應該的，就像今天第一時間就到中央災害應變中心，就是準備來面對即將到來的颱風。市長也應該堅守市政崗位，才對得起市民，我們都看到高雄市韓市長說他市長會做好做滿，台北市柯市長也說連任後會支持蔡總統2020選舉，現在有什麼變化，我們也是像觀測一樣，注意觀測他們怎麼樣講、怎麼樣做。

(中時 )