今年第5號颱風丹娜絲將直撲台灣而來，但今（17）日颱風尚未登陸，菜價已出現明顯上漲，以台北果菜批發市場為例，各類菜種均上漲1至2成，包括高麗菜中價每公斤42元，較昨日每公斤34元上漲8元，漲幅達19％；青江菜中價每公斤54元，較昨日41元上漲13元，漲幅更達31％，上價甚至可達每公斤68元，消費者恐需看緊荷包。

台北果菜批發市場今日蔬菜到貨量1300噸，較昨日1445噸減少，但蔬菜平均每公斤44元，較昨日39.4元上漲4.6元，漲幅達11.7％。台北果菜批發市場表示，今日市況逢周一休市後第二天，承銷需求增加，受進貨量減少影響，買氣良好，各菜種行情漲多跌少。

主要菜種除高麗菜上漲1成9、青江菜上漲3成1，空心菜中價每公斤50元，較昨日41元上漲9元，漲幅約22％；萵苣菜中價每公斤52元，較昨日44元上漲8元，漲幅18％；地瓜葉中價每公斤41元，較昨日35元上漲6元，漲幅17％；大白菜中價每公斤29元，較昨日25元上漲4元，亦有16％漲幅。

農委會農糧署表示，蔬菜供應充裕，價格上漲是因丹娜絲颱風警報發布，受預期漲價心理影響，批發市場承銷人備貨需求增加所致；颱風警報發布後，民眾對農產品消費需求殷切，農糧署將持續關切各項農產品的價格、品質與供應數量，加強蔬果調配供應，請消費者放心。

(中時 )