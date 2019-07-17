CTWANT 封面故事》直擊安苡愛夜攻憲哥豪宅賣膠情

去年被媒體爆出與本土天王吳宗憲（憲哥）過從甚密的「新憲嫂」安苡愛（小愛），雖然第一時間就在憲哥主持的《小明星大跟班》節目否認緋聞，憲哥也笑稱彼此只是一對「愛狗」的男女，僅止於朋友關係。但好巧不巧，六月二十八日深夜時分，身材姣好的小愛就被本刊記者直擊，從自家搭車，低調地直奔憲哥住處；此外，她也在私人臉書上幫忙銷售憲哥投資的果膠，於公於私看來都是憲哥的最佳左右手。

雖然與吳宗憲的緋聞傳了一年多，安苡愛仍照樣上對方的節目，兩人並未刻意迴避。六月二十八日晚間七點，身穿粉藍色連身洋裝的小愛，與友人相約泰順街的日本料理餐廳，一行人酒足飯飽、有說有笑地步出餐廳後，小愛除了臉上掛著滿足的笑容，更撫摸著微凸的肚子，看來對當日晚餐非常滿意；她與男性友人先行道別，便和一名女性友人一同搭車，返回自己位於松山區的家。

當天結束《綜藝玩很大》金門外景錄影的吳宗憲，晚間七點多飛抵台北松山機場。穿著短褲與T恤的憲哥，揹著藍色背包、手提金門伴手禮，一派悠閒地走去停車場，雖然路上不時地被粉絲攔截，他依然掛著笑容幫粉絲簽名、合照。不浪費時間的他，趁空抽了支最愛的雪茄放鬆一下，最後便開著以自己生日為車牌號碼的灰色休旅車離去。

當天憲哥和小愛看似各自結束行程後就返回自家休息，但接近深夜十一點時，小愛突然行色匆匆地出門搭車，服裝和吃晚飯時是同一套，看樣子是收到急叩，來不及換裝就趕著出門。

小愛上車後直奔內湖某豪宅社區，一下車立即從社區後方長驅直入，宛如回自己家一般；這個外觀相當氣派的住宅，就是綜藝天王吳宗憲的家。但小愛不走明亮的正門，而是穿過陰暗的社區庭院潛入，此舉難免引人聯想，而且直到隔天凌晨近四點，仍未見她打道回府……。

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(中時電子報)