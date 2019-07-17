梧棲安良港大排未來的整治模擬示意圖。（陳世宗翻攝）

台中市政府水利局為改善安良港排水沿線護岸老舊破損及區域淹水問題，將辦理安良港排水整體防洪治理，整治範圍將由臨港一號橋至南勢溪匯流口止，全長約3.8公里，總工程經費約6.3億元。水利局表示，市府將積極向中央爭取納入前瞻基礎建設計畫經費補助，以解決地方淹水疑慮。

水利局指出，為與地方進行雙向溝通，特別於今年6月27日邀集地方議員、區公所、里長及當地民眾到梧棲區永元宮召開地方說明會，過程除說明目前辦理情形及未來整治方向，獲得地方支持外，同時採納地方意見，加強植栽綠美化，並增設景觀平台，提供鄉親休閒遊憩使用。

水利局表示，市府自101年至108年期間陸續辦理安良港排水護岸改善工程，總改善長度約1335公尺，投入經費約9100萬元，但因現況部分渠段無法達到防洪保護標準且沿線護岸老舊破損，為全面性解決排水既存問題，水利局今完成整體規劃評估，規劃總治理經費約6.3億元。

水利局強調，因經費龐大，市府預計分期分段辦理整治，其中第一期針對台61線至中央路河段，改善長約874公尺、經費約8400萬元，將優先向水利署爭取經費辦理改善，期待藉由整體規劃治理，改善安良港排水周遭地區積淹水問題，保障民眾生命財產安全。

(中時 )