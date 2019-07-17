垃圾填埋場庫容告急

大陸在城市推動垃圾分類政策後，發現許多城市垃圾問題確實已到近乎災難的地步。有「人間天堂」之稱的美麗城市杭州垃圾量暴增，近2年產生的垃圾竟高出之前16年的總和。若按此估算，3~4年產生的垃圾就能填滿一座西湖，垃圾圍城已迫在眉睫。

據《央視財經》報導，上海的垃圾分類引發社會熱議，45個重點城市亦陸續跟進，垃圾分類一夜成為大陸城市居民的重要話題。大陸每年產生的生活垃圾多達4億噸，並且正以每年8%的速度在遞增，早在2004年就已經成為世界第一垃圾製造大國。據國務院住建部2018年統計，大陸600多座大中城市中，有2/3陷入垃圾包圍中，1/4城市已沒有堆放垃圾的合適場所。

報導說，以擁有大陸容量最大垃圾填埋場的西安市為例，設置於江村溝的垃圾填埋場占地1031畝，原設計可使用50年，但隨著垃圾量暴增，從1994年啟用至今才25年，已經即將在10月底就將達到飽合。

大陸各地推動垃圾分類如火如荼，還用上最新的人工智慧技術。圖中重慶居民將廢棄的玻璃瓶投入智能垃圾分類回收機。 (圖／新華社）

素有「人間天堂」杭州也面臨同樣的難題，前後規劃的幾個垃圾場都是在年限未到之前就已爆滿，2017、2018兩年杭州產生的垃圾量比先前16年填埋垃圾的總和還多，按此估算，杭州3到4年產生的垃圾幾乎可以填滿一整個西湖。

報導說，垃圾焚燒、分類處理、無害回收，這些最新的垃圾處理辦法，目前都在緊鑼密鼓的上馬，但橫梗在這些新措施面前的就是垃圾分類。不解決分類問題，再先進的辦法，也都無用武之地。

(中時電子報)