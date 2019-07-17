洋基在主場迎戰光芒，8局洋基在落後的情況下，「法官」賈吉(Aaron Judge)在滿球數先擊出一支界外全壘打，接著下一球紮實敲出戲劇性的逆轉2分炮，隨後桂格瑞斯(Didi Gregorius)補上滿貫炮拉開分數，終場洋基以8比3奪下勝利。除此之外比賽還有一段插曲，先發老將沙巴西亞(CC Sabathia)和光芒打者發生口角衝突，讓雙方一度板凳清空。

洋基前7局以2比3落後光芒，2人出局、一壘有人後，輪到「法官」賈吉上場打擊，光芒後援投手波切(Colin Poche)對戰洋基打者全部只投速球，賈吉纏鬥到滿球數後，敲出深遠飛球，眼看要形成逆轉轟，卻剛好從全壘打標竿旁飛過成界外全壘打，讓現場球迷大失所望。

不過該是賈吉的終究還是他的，波切躲過初一，躲不過十五，下顆相同位置的速球被賈吉看破手腳，紮實敲出逆轉2分炮。接著洋基迅速攻佔滿壘，桂格瑞斯同樣掌握速球敲出擊沉光芒的滿貫炮，洋基在2人出局後打下6分大局奠定勝基。

最終洋基以8比3氣走光芒，而比賽中還有一段插曲，沙巴西亞在6局上半三振掉光芒打者A.賈西亞(Avisail Garcia)，拿下第3個出局數後，卻一路怒瞪對手因此爆發口角衝突，沙巴西亞想衝上前理論，還好被桂格瑞斯緊急阻止，而A.賈西亞則一臉不解地碎碎念。兩隊一度板凳清空，幸好沒擴大成更大的衝突。

沙巴西亞去年才對光芒打者投出報復性觸身球，遭到禁賽並沒收獎金，這次又再次槓上光芒。而光芒選手亞當梅斯(Willy Adames)對於沙巴西亞的行為也很不解，「我不懂他在瞪什麼，也許因為他是老將，所以認為沒人能瞪他吧。」

沙巴西亞想衝上前，幸好被桂格瑞斯阻擋。（美聯社）

光芒打者A.賈西亞被怒瞪後心生不滿。（美聯社）

(中時電子報)